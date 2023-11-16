Финляндия закроет четыре КПП на границе с Россией

Кабмин считает, что следует "решительно отреагировать" на то, что к восточной границе в последние дни приезжает все больше граждан третьих стран

16 ноября 2023, 21:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Правительство Финляндии закроет четыре пограничных пункта на восточной границе в ночь на субботу, 18 ноября. Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр Петтери Орпо.

Кабмин считает, что следует "решительно отреагировать" на то, что к восточной границе в последние дни приезжает все больше граждан третьих стран. По его словам, это якобы организованное явление, которое представляет серьезную угрозу общественному порядку. Всего за осень на границе убежища попросили 280 мигрантов.

Глава МВД страны Мари Рантанен пояснила, что КПП в Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала будут закрыты до 18 февраля 2024 года.