Финские следователи нашли якорь на месте повреждения Balticconnector

Якорь уже подняли на поверхность — у него отсутствует один из зубцов

25 октября 2023, 11:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Финские следователи обнаружили якорь на дне Балтийского моря на месте повреждения финско-эстонского газопровода Balticconnector. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявили в Национальном бюро расследований (NBI).

Якорь уже подняли на поверхность. Уточняется, что у него отсутствует один из зубцов. По словам командующего ВМС Финляндии Тони Джоутсия, якорь находился в яме на глубине трех метров и весит он порядка 6 тонн.

Также NBI сообщило, что с одной стороны места повреждения на дне есть широкая полоса, а с другой стороны – узкая, она тянется на восток на несколько километров.

Напомним, что 9 октября оператор Gasgrid Finland сообщил, что у них есть основания подозревать, что причиной необычайного падения давления в подводной газовой трубе Balticconnector стала диверсия. Сейчас трубопровод перекрыт.