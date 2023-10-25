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Финские следователи нашли якорь на месте повреждения Balticconnector

Якорь уже подняли на поверхность — у него отсутствует один из зубцов

25 октября 2023, 11:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Финские следователи обнаружили якорь на дне Балтийского моря на месте повреждения финско-эстонского газопровода Balticconnector. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявили в Национальном бюро расследований (NBI).

Якорь уже подняли на поверхность. Уточняется, что у него отсутствует один из зубцов. По словам командующего ВМС Финляндии Тони Джоутсия, якорь находился в яме на глубине трех метров и весит он порядка 6 тонн.

Также NBI сообщило, что с одной стороны места повреждения на дне есть широкая полоса, а с другой стороны – узкая, она тянется на восток на несколько километров.

Напомним, что 9 октября оператор Gasgrid Finland сообщил, что у них есть основания подозревать, что причиной необычайного падения давления в подводной газовой трубе Balticconnector стала диверсия. Сейчас трубопровод перекрыт.

Происшествия

Комментарии 11

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Татьяна

11:37:40 25-10-2023

тянется на восток_____прямо к России))

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Гость

12:00:33 25-10-2023

Дело идёт к полной блокаде Калининграда. Сейчас всё снабжение идёт по Балтийскому морю, а все поездки - самолётами опять же над этим морем.

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Гость

12:05:43 25-10-2023

Гость (12:00:33 25-10-2023) Дело идёт к полной блокаде Калининграда. Сейчас всё снабжени... кишка тонка у горячих фиииинских братьев

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Гость

12:11:43 25-10-2023

Упс...

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Гость

12:19:33 25-10-2023

Видимо какой-то лошара потерял.

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Гость

12:33:16 25-10-2023

Наверное на нем отпечатки пальцев Петрова и Бошарова

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Гость

12:37:47 25-10-2023

Гость (12:33:16 25-10-2023) Наверное на нем отпечатки пальцев Петрова и Бошарова... Финики сами подкинули железяку

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Гость

12:36:12 25-10-2023

А кто взорвал Северные потоки, по которым раз в 20 больше газа шло, второй год найти не могут. В смысле, второй год не ищут, потому что и так знают

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Гость

15:48:04 25-10-2023

Гость (12:36:12 25-10-2023) А кто взорвал Северные потоки, по которым раз в 20 больше га... Спросишь какого либераста:"Кто взорвал Северные потоки".А он:"Не знаю я, всё это пока в процессе осмысления".

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Гость

13:24:10 25-10-2023

ну якорь есть осталось корабль без якоря найти делов то

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Гость

14:26:31 25-10-2023

Гость (13:24:10 25-10-2023) ну якорь есть осталось корабль без якоря найти делов то ... Он уже запаску поставил ив Америку упылил.

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