Финские следователи нашли якорь на месте повреждения Balticconnector
Якорь уже подняли на поверхность — у него отсутствует один из зубцов
25 октября 2023, 11:31, ИА Амител
Финские следователи обнаружили якорь на дне Балтийского моря на месте повреждения финско-эстонского газопровода Balticconnector. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявили в Национальном бюро расследований (NBI).
Якорь уже подняли на поверхность. Уточняется, что у него отсутствует один из зубцов. По словам командующего ВМС Финляндии Тони Джоутсия, якорь находился в яме на глубине трех метров и весит он порядка 6 тонн.
Также NBI сообщило, что с одной стороны места повреждения на дне есть широкая полоса, а с другой стороны – узкая, она тянется на восток на несколько километров.
Напомним, что 9 октября оператор Gasgrid Finland сообщил, что у них есть основания подозревать, что причиной необычайного падения давления в подводной газовой трубе Balticconnector стала диверсия. Сейчас трубопровод перекрыт.
11:37:40 25-10-2023
тянется на восток_____прямо к России))
12:00:33 25-10-2023
Дело идёт к полной блокаде Калининграда. Сейчас всё снабжение идёт по Балтийскому морю, а все поездки - самолётами опять же над этим морем.
12:05:43 25-10-2023
Гость (12:00:33 25-10-2023) Дело идёт к полной блокаде Калининграда. Сейчас всё снабжени... кишка тонка у горячих фиииинских братьев
12:11:43 25-10-2023
Упс...
12:19:33 25-10-2023
Видимо какой-то лошара потерял.
12:33:16 25-10-2023
Наверное на нем отпечатки пальцев Петрова и Бошарова
12:37:47 25-10-2023
Гость (12:33:16 25-10-2023) Наверное на нем отпечатки пальцев Петрова и Бошарова... Финики сами подкинули железяку
12:36:12 25-10-2023
А кто взорвал Северные потоки, по которым раз в 20 больше газа шло, второй год найти не могут. В смысле, второй год не ищут, потому что и так знают
15:48:04 25-10-2023
Гость (12:36:12 25-10-2023) А кто взорвал Северные потоки, по которым раз в 20 больше га... Спросишь какого либераста:"Кто взорвал Северные потоки".А он:"Не знаю я, всё это пока в процессе осмысления".
13:24:10 25-10-2023
ну якорь есть осталось корабль без якоря найти делов то
14:26:31 25-10-2023
Гость (13:24:10 25-10-2023) ну якорь есть осталось корабль без якоря найти делов то ... Он уже запаску поставил ив Америку упылил.