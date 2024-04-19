Финский премьер отказался общаться с русскоязычными жителями на границе

Активисты "Александровского общества" устроили пикет на дороге к пограничному переходу "Нуйямаа"

19 апреля 2024, 20:45, ИА Амител

Флаг Финляндии / Фото: unsplash.com

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо при посещении границы с Россией вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен отказался обсудить с русскоязычными жителями вопрос ее открытия. Об этом сообщило "Александровское общество" в Telegram-канале.

"Мы хотели пообщаться с политиками на эту важнейшую для нас тему, проинформировать европейских чиновников и журналистов о существовании людей, чью жизнь так усложнила нынешняя ситуация. Но, увы, для общения с народом времени у них не нашлось: офис премьер-министра отказал нам в аудиенции, сославшись на плотный график. Саму границу чиновники осматривали с вертолета", – говорится в публикации.Активисты "Александровского общества" устроили пикет на дороге к пограничному переходу "Нуйямаа".

Позднее на пресс-конференции Орпо попросил у Евросоюза денег для помощи регионам возле границы с Россией. По его словам, они экономически пострадали якобы из-за действий Москвы.