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Фирму, производящую сомнительное молоко, нашли в Алтайском крае

Компания оформила сертификаты на молоко без нужных документов

12 августа 2023, 22:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Предприятие по производству сомнительного молока "Везувий" выявили в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном Россельхознадзоре.

Согласно данным системы "Меркурий", фирма без необходимой справки о ветеринарно-санитарном благополучии оформила документы на 255 610 кг молочной продукции.

Отмечается, что "Везувий" выращивает зерновые культуры, но не занимается содержанием крупного рогатого скота. 

Производственные сертификаты на молоко Россельхознадзор аннулировал.

Алтайский край

Комментарии 14

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Ольга

23:19:21 12-08-2023

Да отстаньте пожалуйста, от людей... В Алтайском крае, всё настоящее!!! Всё полезное!!! Всё натуральное!!!

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Натали

16:57:49 13-08-2023

Ольга (23:19:21 12-08-2023) Да отстаньте пожалуйста, от людей... В Алтайском крае, всё н... Ну ну...

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Гость

21:02:58 13-08-2023

Ольга (23:19:21 12-08-2023) Да отстаньте пожалуйста, от людей... В Алтайском крае, всё н... Вы настольной наимны, думаете пальмовое масло алтайские промышленники не используют, полагаю, что глубоко ошибаетесь.....

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Гость

18:00:38 14-08-2023

Ольга (23:19:21 12-08-2023) Да отстаньте пожалуйста, от людей... В Алтайском крае, всё н... Откуда такие выводы?

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Гость

02:01:58 13-08-2023

А то молоко, которое продается в магазинах оно соответствует нормам?

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Гость

09:36:38 13-08-2023

Гость (02:01:58 13-08-2023) А то молоко, которое продается в магазинах оно соответствует... Раз продается, значит соответствует. Если у тебя иное мнение - фактами его аргументируй.

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Гость

01:15:02 14-08-2023

Гость (09:36:38 13-08-2023) Раз продается, значит соответствует. Если у тебя иное мнение... Ага, только молоко не завозят на заводы)))))

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Гость

09:14:49 14-08-2023

Гость (01:15:02 14-08-2023) Ага, только молоко не завозят на заводы)))))... Это вы про предприятие с ворованным царём в логотипе?

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Гость

11:13:03 13-08-2023

Пейте кефир, он точно из хорошего молока.

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Гость

12:09:55 13-08-2023

Гость (02:01:58 13-08-2023) А то молоко, которое продается в магазинах оно соответствует... нет, конечно. просто они поделились

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Приезжая

07:49:35 13-08-2023

Да, в самом алтайском крае натуральное, а в другие регионы отправляют дерьмо, масло сливочное на полке в магазине уже растаявшее, молоко разбавленное сухое и сметана тянется с ложкой

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Алексей

09:28:17 14-08-2023

Приезжая (07:49:35 13-08-2023) Да, в самом алтайском крае натуральное, а в другие регионы о... Да фыг там, тут тоже все такоеже, все натуральное в Москву отправляют и на экспорт.

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Гость

11:24:20 13-08-2023

К сожалению не отстанут. И молоко от производителя будет реализовыться как попало. Ведь главное нельзя мимо копилки.

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ворчун

15:26:52 14-08-2023

Ольга (23:19:21 12-08-2023) Да отстаньте пожалуйста, от людей... В Алтайском крае, всё н... Цианистый калий, мышьяк и ртуть тоже всё натуральное.

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