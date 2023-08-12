Фирму, производящую сомнительное молоко, нашли в Алтайском крае
Компания оформила сертификаты на молоко без нужных документов
12 августа 2023, 22:31, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Предприятие по производству сомнительного молока "Везувий" выявили в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном Россельхознадзоре.
Согласно данным системы "Меркурий", фирма без необходимой справки о ветеринарно-санитарном благополучии оформила документы на 255 610 кг молочной продукции.
Отмечается, что "Везувий" выращивает зерновые культуры, но не занимается содержанием крупного рогатого скота.
Производственные сертификаты на молоко Россельхознадзор аннулировал.
23:19:21 12-08-2023
Да отстаньте пожалуйста, от людей... В Алтайском крае, всё настоящее!!! Всё полезное!!! Всё натуральное!!!
16:57:49 13-08-2023
Ольга (23:19:21 12-08-2023) Да отстаньте пожалуйста, от людей... В Алтайском крае, всё н... Ну ну...
21:02:58 13-08-2023
Ольга (23:19:21 12-08-2023) Да отстаньте пожалуйста, от людей... В Алтайском крае, всё н... Вы настольной наимны, думаете пальмовое масло алтайские промышленники не используют, полагаю, что глубоко ошибаетесь.....
18:00:38 14-08-2023
Ольга (23:19:21 12-08-2023) Да отстаньте пожалуйста, от людей... В Алтайском крае, всё н... Откуда такие выводы?
02:01:58 13-08-2023
А то молоко, которое продается в магазинах оно соответствует нормам?
09:36:38 13-08-2023
Гость (02:01:58 13-08-2023) А то молоко, которое продается в магазинах оно соответствует... Раз продается, значит соответствует. Если у тебя иное мнение - фактами его аргументируй.
01:15:02 14-08-2023
Гость (09:36:38 13-08-2023) Раз продается, значит соответствует. Если у тебя иное мнение... Ага, только молоко не завозят на заводы)))))
09:14:49 14-08-2023
Гость (01:15:02 14-08-2023) Ага, только молоко не завозят на заводы)))))... Это вы про предприятие с ворованным царём в логотипе?
11:13:03 13-08-2023
Пейте кефир, он точно из хорошего молока.
12:09:55 13-08-2023
Гость (02:01:58 13-08-2023) А то молоко, которое продается в магазинах оно соответствует... нет, конечно. просто они поделились
07:49:35 13-08-2023
Да, в самом алтайском крае натуральное, а в другие регионы отправляют дерьмо, масло сливочное на полке в магазине уже растаявшее, молоко разбавленное сухое и сметана тянется с ложкой
09:28:17 14-08-2023
Приезжая (07:49:35 13-08-2023) Да, в самом алтайском крае натуральное, а в другие регионы о... Да фыг там, тут тоже все такоеже, все натуральное в Москву отправляют и на экспорт.
11:24:20 13-08-2023
К сожалению не отстанут. И молоко от производителя будет реализовыться как попало. Ведь главное нельзя мимо копилки.
15:26:52 14-08-2023
Ольга (23:19:21 12-08-2023) Да отстаньте пожалуйста, от людей... В Алтайском крае, всё н... Цианистый калий, мышьяк и ртуть тоже всё натуральное.