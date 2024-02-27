"Фирсова Слобода" объявила о продаже земельных участков в ЖК "Ботаника"
Продажа пройдет в формате аукциона
27 февраля 2024, 11:40, ИА Амител erid: LjN8KHDUg
"Фирсова Слобода" объявляет о начале продаж второй очереди жилого комплекса "Ботаника". Рассказываем, когда и как застройщики смогут приобрести земельные участки.
В каком формате пройдут продажи?
Продажи будут осуществляться в форме онлайн-аукциона.
Он пройдет 5 марта 2024 года в 10:00 утра.
Сколько участков будет разыграно?
Всего на аукционе будет представлено 175 земельных участков, разбитых на 12 лотов. Их передадут победителям торгов под застройку в октябре текущего года.
Как принять участие в аукционе?
Заявки на участие в аукционе принимают с 26 февраля по 4 марта 2024 года.
Более подробную информацию о лотах и конкурсной документации можно узнать на сайте https://botanika-auction.ru/, а также в офисе компании "Фирсова Слобода" по адресу: город Барнаул, проспект Ленина, 10, кабинет 208. Контактный телефон: +7 (3852) 22-62-72.
ИП Слободян Андрей ДжемсовичРеклама
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