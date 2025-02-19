Фишинг, перебор и вирусы. Как защитить данные и не попасть на удочку мошенников?

Рассказываем, как злоумышленники чаще всего получают доступ к паролям пользователей

19 февраля 2025, 15:00, ИА Амител erid: 2W5zFHUdFMr

Мошенник / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E

Сегодня интернет значительно упрощает людям жизнь, чем активно пользуются мошенники. Самый простой способ украсть личные данные или деньги из приложений онлайн-банкинга – получить доступ к паролю жертвы. Злоумышленники для этого используют разные способы (изобретают новые или видоизменяют старые). Однако основных методов обмана не так уж и много. Рассказываем, какие приемы используют хакеры и как обезопасить себя от взлома.

Фишинг

Мошенник отправляет жертве ссылку, перейдя по которой пользователь отправляет ему свои пароли. Ссылку могут передать по электронной почте, в мессенджере или даже в СМС. Зачастую содержимое ссылки выглядит как легитимная страница. Это может быть окно входа в онлайн-банкинг, социальную сеть, "Госуслуги" или другой реально существующий интернет-ресурс. Пользователь вводит свои авторизационные данные, ожидая получить доступ к конкретному ресурсу, однако либо ничего не происходит, либо выводится ошибка.

Как не попасться на уловку? Нельзя переходить по ссылкам из писем или сообщений от незнакомых людей и тем более вводить в предложенных окнах логин и пароль. Также следует обращать внимание на адрес страницы, где происходит авторизация. Вместо привычного "vk.com" там может оказаться, например, "vk.xyz" или "wk.ru".

Перебор паролей

Злоумышленник с помощью специального программного обеспечения может совершать многочисленные попытки входа в аккаунт, перебирая пароли из словаря или набора символов. Таким образом, если вы используете ненадежный пароль, хакер его легко подберет и получит доступ к персональным данным.

Как обезопасить себя? Прежде всего – использовать надежные, устойчивые к взлому пароли. Также важно правильно их хранить. Не стоит использовать текстовые файлы или автосохранение в браузере, это крайне небезопасно.

Один из самых надежных методов хранения – использование менеджера паролей MultiPassword*. В ПО можно заходить с различных устройств, программа безопасно хранит пароли на своих серверах в зашифрованном виде, а также имеет удобное автозаполнение после авторизации. Для использования программы нужно лишь придумать один сложный мастер-пароль, который необходим для авторизации пользователя.

Вирусы

Еще одно оружие злоумышленника – вредоносное программное обеспечение. Большинство современных вирусов умеют хорошо прятаться, собирать информацию о пользователе с ПК, записывать нажатия клавиатуры и отправлять все данные на сервер хакера.

Как избежать установки вируса? Следует внимательно относиться к файлам, которые устанавливаете или открываете на ПК, ноутбуке и даже смартфоне. Вирусы могут содержать не только файлы-установщики, но и изображения, документы, таблицы и так далее. Всегда нужно проверять источник скачивания файла, а затем и сам файл, на наличие вредоносного ПО с помощью антивируса.

Какие бы методы ни использовали мошенники, главное их оружие – невнимательность и неосведомленность жертв. Настороженность к неизвестным ссылкам и сомнительным файлам, а также использование надежных паролей и правильное их хранение значительно снизит вероятность взлома.

*MultiPassword ("МультиПассворд")

ООО "Ростпэй"

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