Флешку с конфиденциальными данными похитили у сотрудника Минобороны Франции
По сообщениям СМИ, мужчина забыл запереть дверь
17 сентября 2024, 22:24, ИА Амител
Французский флаг / Фото: unsplash.com
Неизвестные украли у сотрудника Министерства обороны Франции USB-накопитель с конфиденциальными данными. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на французские СМИ.
Кража произошла у логиста, который работает в ведомстве, из его дома. На USB-накопителе хранились служебные сведения, а также ключ, позволяющий сотруднику работать удаленно.
По словам источников французской прессы, инцидент произошел днем 16 сентября. Работник забыл запереть дверь, а при возвращении заметил следы обыска в доме.
10:17:02 18-09-2024
или сделал вид, что забыл запереть дверь) за определенную плату) как то странно для сотрудника минобороны хранить конфиденциальные данные дома на флешке. на листочек бы еще записал и на холодильник прилепил