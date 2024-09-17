Флешку с конфиденциальными данными похитили у сотрудника Минобороны Франции

По сообщениям СМИ, мужчина забыл запереть дверь

17 сентября 2024, 22:24, ИА Амител

Французский флаг / Фото: unsplash.com

Неизвестные украли у сотрудника Министерства обороны Франции USB-накопитель с конфиденциальными данными. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на французские СМИ.

Кража произошла у логиста, который работает в ведомстве, из его дома. На USB-накопителе хранились служебные сведения, а также ключ, позволяющий сотруднику работать удаленно.

По словам источников французской прессы, инцидент произошел днем 16 сентября. Работник забыл запереть дверь, а при возвращении заметил следы обыска в доме.