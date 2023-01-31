Фокус в сторону самопомощи: какие книги читали в 2022 году

Подборка самой популярной литературы года от "Читай-города"

31 января 2023, 12:43, ИА Амител

Фото: freepik.com

Сеть книжных магазинов "Читай-город" подводит итоги прошедшего года: какие книги покупали чаще всего. Это отличный повод сверить свой книжный виш-лист с мнением сотен тысяч читателей по всей стране.

В десятку лидеров продаж вошли:

"К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя" Ольга Примаченко; "Маленькие женщины" Луиза Мэй Олкотт; "Искусство любить" Эрих Фромм; "НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперёд" Джен Синсеро; "Гарри Поттер и философский камень" Джоан Роулинг; "1984" Джордж Оруэлл; "Преступление и наказание" Фёдор Достоевский; "Ходячий замок" Диана Уинн Джонс; "Гордость и предубеждение" Джейн Остен; "Таинственный сад" Фрэнсис Элиза Бёрнетт.

В "Читай-городе" отмечают, что классическая литература по-прежнему находит своего читателя и уверенно соседствует в списке бестселлеров с книжными новинками. В десятке преобладают авторы-женщины, а зарубежная литература, как и всегда, востребована у российских читателей. Вместе с тем любопытно, что в тренде пособия по психологической самопомощи. При этом дерзкий и эпатажный бестселлер 2019 года "НИ СЫ" в этот раз заметно уступил доброй книге о любви и заботе – в первую очередь по отношению к себе.

"Кажется, мы, наконец, поняли, что главные вещи в мире – вовсе не вещи, и признали важность принятия и поддержки. Ведь достигать целей, строить отношения, да и просто жить в большом и сложном мире гораздо легче, если "К себе нежно" и к другим бережно. Будем учиться этому с помощью хороших книг", – добавили представители сети.