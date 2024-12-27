Фонд Героя России устроил новогодний праздник для детей, потерявших отцов на СВО

Праздник прошел в штабе общественной поддержки "Единой России"

27 декабря 2024, 18:30, ИА Амител

Новогодний праздник / Фото: Анастасия Полянская

В канун Нового года в штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" в Алтайском крае состоялся праздник для 40 детей, потерявших отцов в ходе специальной военной операции. Организаторами мероприятия выступили Фонд Героя России, депутата Государственной Думы Владимира Шаманова "Защитники Отечества".

Праздник прошел в штабе общественной поддержки "Единой России" не случайно. Именно здесь проводят много мероприятий, связанных с СВО, отметила директор Фонда Наталья Хан.

Более 600 подарков, собранных при поддержке Алтайского госуниверситета, Алтайского государственного педуниверситета, Алтайского государственного медуниверситета и компании "Викинг", стали символом заботы и внимания к семьям погибших бойцов.

Денис Голобородько, дети / Фото: Анастасия Полянская

Герой России Владимир Шаманов передал семьям бойцов свой горячий привет и пожелания. С наступающим Новым годом детей поздравил и первый заместитель секретаря реготделения "Единой России", вице-спикер АКЗС Денис Голобородько.

Праздничную атмосферу создавали волонтеры – сотрудники отдела молодежной политики и комитета по спорту администрации Первомайского района, а также работники Дома культуры села Зудилово.

"Двум ребятам на празднике в штабе общественной поддержки партии мы вместе с Дедом Морозом вручили подарочные сертификаты от Владимира Анатольевича Шаманова в рамках всероссийской акции "Елка желаний", – поделилась Наталья Хан.