Фонд "Мой Алтай" поддерживает талантливых школьников стипендией за успехи в учебе и спорте

Жителей региона приглашают поучаствовать в инициативе и тоже поддержать ребят из разных районов края

29 мая 2025, 14:42, ИА Амител erid: 2W5zFH6MTNg

Захар Ушаков / Фото: фонд "Мой Алтай"

Поддержка талантливой молодежи из сельской местности и малых городов Алтайского края – важный фактор для раскрытия потенциала региона и обеспечения равных возможностей для развития юных дарований. Благотворительный фонд "Мой Алтай" с декабря 2024 по май 2025 года ежемесячно выплачивал стипендии пятерым отличникам и активистам из разных районов края.

В Первомайском районе стипендию получила девятиклассница Ксения Чугунова. Она учится только на пятерки, занимается робототехникой, программированием, музыкой и спортом. В 2024 году Ксения снялась в молодежном фильме "Снежная тайна". Часть стипендии потратила на баскетбольные кроссовки и мяч.

Поддержка в виде стипендии – не просто финансовая помощь, а возможность развиваться и реализовывать свои способности, считает Ксения.

Ксения Чугунова / Фото: фонд "Мой Алтай"

В Благовещенском районе стипендию получил вокалист Захар Ушаков, обладатель дипломов на региональных и всероссийских конкурсах. Он мечтает поступить в московский вуз и стать профессиональным певцом.

"Я сложил вместе стипендии и приобрел акустическую систему с микрофоном. Хочу записать песню, чтобы с ней меня показали на телевидении", – поделился стипендиат.

В Немецком национальном районе выбрали ученика 8-го класса Кусакской школы Николая Рыбалова. Парень выделяется своим интересом к робототехнике и успешным участием во Всероссийской олимпиаде школьников по профилю "Робототехника-2024". Коля купил набор для робототехники и теперь обучает учеников младших классов основам конструирования. В будущем мальчик планирует стать инженером и создавать полезные изобретения.

Николай Рыбалов / Фото: фонд "Мой Алтай"

Ученица 9-го класса из Белокурихи Антонина Утвенко – талантливая и активная девушка. С четырех лет занимается танцами, с шести – музыкой в народном коллективе "Жаворонушки". Участвует в волонтерской деятельности и входит в "Движение первых". В 2022 году Антонина получила путевку в ВДЦ "Океан", а в 2024-м вернулась туда как заместитель старшего советника. Ее интерес к народному творчеству вдохновил на исследовательский проект "Старообрядческий костюм Алтая и Костромы". На стипендию она улучшила наряд и выиграла региональный конкурс "Наукой заниматься нескучно".

Антонина Утвенко / Фото: фонд "Мой Алтай"

В Целинном районе стипендию получил пятиклассник Арсений Харченко из Дружбинской школы. Он занимается робототехникой, программированием, читает стихи на мероприятиях и увлекается созданием компьютерных игр. Арсений мечтает стать программистом и копит на мощный ноутбук.

Арсений Харченко / Фото: фонд "Мой Алтай"

"Основной акцент делаем на предоставлении возможности развития потенциала ребенка независимо от места проживания и материального положения. Фонд сотрудничает с местными школами, выявляя наиболее талантливых учеников", – сказал председатель Совета фонда Антон Теслин.

И уточнил, что ребятам предоставляют индивидуальную поддержку, направленную на раскрытие талантов и подготовку к поступлению в ведущие учебные заведения.

"Мой Алтай" продолжит поддержку талантливых школьников в новом учебном году и приглашает неравнодушных меценатов края присоединиться к этой инициативе.

ОПБФ "Мой Алтай"; ИНН 2221260508

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