Фонд "Мой Алтай" запускает акцию по сбору школьных принадлежностей в Алтайском крае
Помочь нуждающимся детям может каждый
29 июля 2024, 11:22, ИА Амител erid: LjN8KFkZU
В преддверии нового учебного года благотворительный фонд "Мой Алтай" при поддержке уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае и Министерства социальной защиты региона запускает акцию "Соберем детей в школу". Она направлена на поддержку учащихся начальных классов из семей, находящихся в социально опасном положении. Для ребят закупят школьные рюкзаки и канцелярию. Помочь детям может любой желающий. Рассказываем, как это сделать.
Сколько школьников нуждаются в помощи?
Анализ, проведенный фондом, показал, что Алтайскому краю нужно 1015 комплектов учебных принадлежностей.
Благотворительный фонд "Мой Алтай" на собственные средства закупит 200 комплектов, каждый из которых обойдется в 3000 рублей.
Как присоединиться к акции?
"Присоединиться к акции и помочь детям могут все желающие – юридические и физические лица, НКО. Для этого нужно перевести деньги в фонд "Мой Алтай" или закупить ранцы и канцелярию по списку и передать их нам для дальнейшего вручения детям", – рассказал директор фонда "Мой Алтай" Антон Теслин.Список канцелярии и подробную информацию о том, как помочь, можно получить по телефону +7 (3852) 588-995 или по электронной почте info@altai-fond.ru.
Отправить финансовую помощь в фонд можно отсканировав QR-код*. Для осуществления перевода в мобильном приложении банка выберите "оплата через qr".
Информацию о ходе акции разместят на сайте и в соцсетях благотворительного фонда "Мой Алтай".
Благотворительный фонд "Мой Алтай" создан в 2023 году и активно работает по пяти направлениям:
1. "Таланты Алтая" – поддержка талантливых детей и молодежи региона.
2. "Ты не один" – оказание материальной поддержки людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
3. "Конкурс проектов "Мой Алтай" – вовлечение детей и молодежи в добровольческое движение через гранты.
4. "Патриоты Алтая" – воспитание патриотизма у детей и молодежи.
5. "Помогать легко" – формирование у жителей региона привычки делать добрые дела.
* Куар-код, в случае оплаты по QR-коду вы даете свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Положением об обработке персональных данных ОПБФ "Мой Алтай" от 01.04.2024.
Благотворительный фонд "Мой Алтай"Реклама
11:31:06 29-07-2024
Сначала призывают рожать детей, раньше и больше, заманивают всяческими выплатами, устраивают в вузах пеленальные и детские комнаты. А потом всем миром обеспечиваем тетрадками и формой их детей. "Социально опасное положение"? Вот и обезопасьте их.
11:57:36 29-07-2024
С такой политикой правительства и ЦБ скоро и не самые обездоленные дети будут ходить в школу с пакетом и двумя тетрадками
12:02:47 29-07-2024
С депутатов и их закромов трехподбородочных трясите фонды пополнять. Народ кое как своих детей собирает. Начинается призывы к совести и давление на жалость. А по сути, переложили на народ некоторые свои функции. Хватит и того, что больным детям смсками собираем. Ещё бы я мигрантов в школу не собирала.
14:24:34 29-07-2024
Нормально. Как рожать да пособия прлучать, так они тут как тут, а как потом собственное потомство в школу собрать, так сразу памагите начинается.
16:26:09 29-07-2024
Зачем Вы рожаете, что бы потом побираться?