Помочь нуждающимся детям может каждый

29 июля 2024, 11:22, ИА Амител erid: LjN8KFkZU

Школьные принадлежности / Фото: благотворительный фонд "Мой Алтай"

В преддверии нового учебного года благотворительный фонд "Мой Алтай" при поддержке уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае и Министерства социальной защиты региона запускает акцию "Соберем детей в школу". Она направлена на поддержку учащихся начальных классов из семей, находящихся в социально опасном положении. Для ребят закупят школьные рюкзаки и канцелярию. Помочь детям может любой желающий. Рассказываем, как это сделать.

Сколько школьников нуждаются в помощи?

Анализ, проведенный фондом, показал, что Алтайскому краю нужно 1015 комплектов учебных принадлежностей.

Благотворительный фонд "Мой Алтай" на собственные средства закупит 200 комплектов, каждый из которых обойдется в 3000 рублей.

Как присоединиться к акции?

"Присоединиться к акции и помочь детям могут все желающие – юридические и физические лица, НКО. Для этого нужно перевести деньги в фонд "Мой Алтай" или закупить ранцы и канцелярию по списку и передать их нам для дальнейшего вручения детям", – рассказал директор фонда "Мой Алтай" Антон Теслин.Список канцелярии и подробную информацию о том, как помочь, можно получить по телефону +7 (3852) 588-995 или по электронной почте info@altai-fond.ru.

Отправить финансовую помощь в фонд можно отсканировав QR-код*. Для осуществления перевода в мобильном приложении банка выберите "оплата через qr".

Информацию о ходе акции разместят на сайте и в соцсетях благотворительного фонда "Мой Алтай".

Благотворительный фонд "Мой Алтай" создан в 2023 году и активно работает по пяти направлениям:

1. "Таланты Алтая" – поддержка талантливых детей и молодежи региона.

2. "Ты не один" – оказание материальной поддержки людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

3. "Конкурс проектов "Мой Алтай" – вовлечение детей и молодежи в добровольческое движение через гранты.

4. "Патриоты Алтая" – воспитание патриотизма у детей и молодежи.

5. "Помогать легко" – формирование у жителей региона привычки делать добрые дела.

* Куар-код, в случае оплаты по QR-коду вы даете свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Положением об обработке персональных данных ОПБФ "Мой Алтай" от 01.04.2024.

Благотворительный фонд "Мой Алтай"

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