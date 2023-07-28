Что такое фонды Aktivo и как с ними инвестировать в коммерческую недвижимость

Рассказываем, насколько это выгодно

28 июля 2023, 18:00, ИА Амител LjN8K8oWq

Инвестиции в недвижимость / Фото: rawpixel.com / freepik.com

Приход на российский рынок ООО "Активо" открыл большинству возможность для инвестирования в коммерческую недвижимость. Вход в фонды компании при цене пая от 300 тыс. рублей – доступная альтернатива прямой покупке объекта коммерческой недвижимости.

Как работают ЗПИФ недвижимости "Активо"?

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости (ЗПИФН) приобретает крупный коммерческий объект – супермаркет, торговый центр и т.п.

Покупая паи фонда – именные ценные бумаги, подтверждающие право на долю от имущества и прибыли фонда, – инвесторы становятся собственниками части объекта недвижимости, что подтверждает выписка из реестра пайщиков фонда.

Выписку лицензирует и контролирует ЦБ РФ, и следит за правомерностью проведения сделок по приобретению паев, соблюдение закона № 156-ФЗ и интересов инвесторов.

Как отбирают объекты коммерческой недвижимости?

При выборе объектов для будущих фондов ООО "Активо" использует систему подбора, основанную на принципе "дью дилидженс" (от англ. due diligence), она представляет собой всестороннюю проверку инвестобъекта специалистами компании.

Как формируют доход пайщиков?

Его формируют из рентных платежей арендаторов объекта фонда, соразмерно количеству приобретенных ими паев.

Инвесторы получают полностью пассивный доход и не задействованы в операционной деятельности. Работа по обслуживанию и управлению объектом, а также коммуникация с арендаторами и юридическая ответственность возложены на управляющую компанию "Альфа-Капитал", лицензированную Центробанком.

Какую возможную доходность прогнозируют фонды "Aктиво"?

В молодых фондах Aktivo ("Активо") прогнозируемая доходность может быть до 20,9% годовых в первый год за счет возврата НДС от покупки объекта, а прогнозируемая среднегодовая доходность в последующие годы – 9-12%.

ЗПИФ недвижимости является рентной формой инвестиций – арендаторы объектов фонда уплачивают рентную плату, формирующую доходность.

Арендаторы объектов фондов Aktivo – крупные российские торговые сети и бренды. Рост арендного потока обеспечивает ежегодная индексация арендных ставок и процент от розничного товарооборота (РТО) арендаторов.

Как инвестировать в фонды "Акиво"?

Вся необходимая подробная информация об условиях, влияющих на сумму дохода и возможность его получения, а также других аспектах инвестиций размещена в разделе FAQ ("ЭфЭйКью").

* Заключение с использованием инвестиционной платформы договоров, по которым привлекаются инвестиции, является высокорискованным и может привести к потере инвестированных денежных средств в полном объеме.

* Раскрытие информации инвестиционной платформы можно найти здесь.

ООО "Активо"

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