Forbes: Болгар подала против Дурова иск о насилии над ребенком и требует алименты

Женщина смогла добиться единоличной опеки над наследниками миллиардера

28 августа 2024, 19:45, ИА Амител

Павел Дуров на интервью Такеру Карлсону / Скриншот из интервью

Американское издание Forbes узнало, что Ирина Болгар, называющая себя матерью детей основателя Telegram Павла Дурова, подавала против него иск в связи с насилием в отношении их младшего сына. В публикации утверждается, что он рассматривался в Швейцарии.

Болгар подала иск в Женеве в марте 2023 года. В нем женщина утверждает, что Дуров применил физическое насилие к младшему ребенку, родившемуся в 2017 году. Речь идет о пяти случаях с 2021-го по 2022 год. Это привело к травмам, в том числе к сотрясению мозга. Вскоре после этого она подала гражданский иск об опеке над их детьми, который удовлетворили.

Сначала суд отказался рассмотреть иск, сославшись на то, что он был подан спустя три месяца после последнего случая физического насилия. Однако позднее ей удалось добиться возобновления дела. Отмечается, что Дуров перестал встречаться с их детьми в сентябре 2022 года и примерно в то же время прекратил выплачивать ей алименты в размере 150 тысяч евро (более 15 млн рублей), говорится в материалах дела.