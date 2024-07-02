Forbes назвал потерю Су-27 в Миргороде недопустимой для ВСУ
Российским войскам удается доставать украинские самолеты и на отдаленных аэродромах
02 июля 2024, 17:59, ИА Амител
Ракетный удар по украинской авиабазе Миргород, в результате которого были уничтожены пять истребителей Су-27, сделал вчерашний день одним из худших для Воздушных сил ВСУ за все время СВО. Как сообщает телеканал "360", об этом пишет Forbes.
"Это потери, которые украинцы не могут себе позволить", – отмечает издание, оценивая последствия удара.
В общей сложности у украинских сил есть доступ примерно к 20 крупным авиабазам, десяткам небольших аэродромов и даже взлетно-посадочным полосам, разбросанным по всей стране. Однако переместить военные самолеты подальше от линии фронта недостаточно, ведь у ВС РФ есть баллистические и крылатые ракеты, которые смогут достать их и там.
18:09:40 02-07-2024
Какая хорошая новость
18:22:12 02-07-2024
Раньше эти самолеты жалели?
18:47:35 02-07-2024
Минус 9 "летаков" за день! 7 на аэродромах и 2 сбиты в воздухе.
09:41:48 03-07-2024
позитивно.