"Формула бизнеса". Как попасть на бесплатную конференцию "Битрикс24" в Барнауле

И узнать, как прокачать маркетинг и продажи

20 апреля 2023, 10:11, ИА Амител

Конференция / Фото: "Битрикс24"

Если вы хотите побывать в компании успешных руководителей, узнать самые свежие бизнес-тенденции, получить топовые инструменты маркетинга и продаж, то это предложение специально для вас. "Битрикс24" проводит большую бесплатную конференцию "Формула бизнеса" в Барнауле, которая состоится 27 апреля 2023 года.

В компании уверены, что каждый руководитель или предприниматель обязан побывать на "Формуле бизнеса", потому что эта конференция позволит получить руководства и кейсы для поиска новых клиентов, автоматизации продаж и лёгкого управления командой.

Кто спикеры?

Эксперты из реального бизнеса:

Евгений Жигилий, член экспертного совета международной ассоциации профессионалов продаж IASP*;

Елена Белякова, ведущий менеджер партнёрского отдела "Битрикс24";

Екатерина Дегтярёва, директор "hh.ru* Сибирь";

Максим Милосердов, журналист с 20-летним опытом, главный редактор и продюсер телеканала "Катунь 24", автор книг по стратегиям общения;

Игорь Странцов, основатель и генеральный директор образовательного холдинга "ИнПро", основатель частного колледжа нового поколения "Тьютория";

Василий Чинчевой, совладелец IT-компании X3Group*, бизнес-аналитик, инженер. Более 16 лет в IT-индустрии.

В программе на сайте вы увидите темы и тезисы к каждому выступлению. Спикеры не "льют воду", а дают конкретные знания. Посмотреть программу можно здесь.

Что будет кроме выступлений?

Обмен опытом и полезными контактами с другими руководителями Барнаула. Можно найти клиентов, партнёров и договориться с ними о совместных проектах. Подарки и электронный диплом участника. Заберите сертификаты и скидки на услуги от организаторов и спикеров. А после мероприятия получите электронный диплом на почту как подтверждение, что вы развиваетесь в любых условиях.

Почему бесплатно?

"Это не тренинг и не обучение. Конференция для обсуждений, для обмена опытом, для прокачки навыков. 80% успеха зависит от вас, поэтому и бесплатно. Все, кто бывал на наших конференциях, знают, что бесплатные места очень быстро заканчиваются. Поэтому лучше пройдите регистрацию и займите место сразу", – говорят в компании.

Кликай сюда, чтобы узнать, как "стать участником бесплатно".

Дополнительную информацию о конференции можно узнать в компании X3Group по телефону: +7 (3852) 555-807 или e-mail: hello@x3group.ru.

* IASP ("ИАСП") – международная ассоциация профессионалов продаж; hh.ru ("ХХ.ру") – сервис, который помогает найти работу и подобрать персонал; X3Group ("Икстригрупп") – системный интегратор. С 2006 года разрабатывает сайты и автоматизирует бизнес-процессы. Разрабатывает web-системы, интегрирует корпоративные решения, автоматизирует бизнес-процессы и обучает предпринимателей использовать цифровые возможности в развитии своего бизнеса. Компания является официальным золотым партнёром "Битрикс24", внедряет продукты "1С-Битрикс".

ООО "Икстри"

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