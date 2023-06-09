Формула идеального ремонта. Огромный магазин "Формула М2" открылся в Барнауле
В "Гранд Арене" на Павловском тракте теперь работает принципиально новый гипермаркет товаров для дома и ремонта
09 июня 2023, 10:15, ИА Амител LjN8KJteS
Новый, по-настоящему огромный магазин "Формула М2" в ТВК "Гранд Арена" уже начал свою работу. Здесь расширили ассортимент товаров, которые клиенты не найдут ни в одном другом магазине сети. Гипермаркет предлагает вам первыми оценить масштабный выбор товаров для дома и ремонта.
Масштаб ремонта больше не имеет значения – будь то квартира, дача или загородный дом. В торговом зале размером с футбольное поле вы найдете по-настоящему качественные материалы: от сухих строительных смесей до обоев и светильников, от гипсокартона и пиломатериала до посуды и текстиля.
Здесь есть поистине уникальные товары, буквально настоящие находки. Выберите непривычный и привлекательный предмет, с которым ваш интерьер заиграет новыми красками.
Стильная линейка элементов декора близка к ассортименту известной шведской компании.
Более 50 тысяч необходимых в ремонте товаров от 300 новых поставщиков ждут вас в одном месте, а обновленная навигация в магазине позволит не тратить время и быстро найти необходимое.
А еще у каждого покупателя есть реальная возможность хорошо сэкономить – программа лояльности. Назовите на кассе промокод "ОТКРЫТИЕ" и получите скидку 2000 рублей, но не более 30% от чека. Промокод действителен только в новой "Формуле М2" до 29 июня 2023 года включительно.
Кроме того, вы можете получить бесплатный дизайн-проект, просчет сметы и доставку в подарок.
Приходите в новую "Формулу М2" на любом этапе вашего ремонта, и он точно будет в радость.
ТВК "Гранд Арена"
Барнаул, Павловский тракт, 180, 1 этаж
ООО "Иктоникс Трейд"Реклама
Комментарии в эфире