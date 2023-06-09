В "Гранд Арене" на Павловском тракте теперь работает принципиально новый гипермаркет товаров для дома и ремонта

09 июня 2023, 10:15, ИА Амител LjN8KJteS

Новая "Формула М2" в "Гранд Арене" / Фото предоставлено компанией

Новый, по-настоящему огромный магазин "Формула М2" в ТВК "Гранд Арена" уже начал свою работу. Здесь расширили ассортимент товаров, которые клиенты не найдут ни в одном другом магазине сети. Гипермаркет предлагает вам первыми оценить масштабный выбор товаров для дома и ремонта.

Масштаб ремонта больше не имеет значения – будь то квартира, дача или загородный дом. В торговом зале размером с футбольное поле вы найдете по-настоящему качественные материалы: от сухих строительных смесей до обоев и светильников, от гипсокартона и пиломатериала до посуды и текстиля.

"Формула М2" – по-настоящему качественные товары / Фото предоставлено компанией

Здесь есть поистине уникальные товары, буквально настоящие находки. Выберите непривычный и привлекательный предмет, с которым ваш интерьер заиграет новыми красками.

"Формула М2" – по-настоящему большой ассортимент / Фото предоставлено компанией

Стильная линейка элементов декора близка к ассортименту известной шведской компании.

"Формула М2" – по-настоящему выгодные цены / Фото предоставлено компанией

Более 50 тысяч необходимых в ремонте товаров от 300 новых поставщиков ждут вас в одном месте, а обновленная навигация в магазине позволит не тратить время и быстро найти необходимое.

"Формула М2" – всё для ремонта / Фото предоставлено компанией

А еще у каждого покупателя есть реальная возможность хорошо сэкономить – программа лояльности. Назовите на кассе промокод "ОТКРЫТИЕ" и получите скидку 2000 рублей, но не более 30% от чека. Промокод действителен только в новой "Формуле М2" до 29 июня 2023 года включительно.

Кроме того, вы можете получить бесплатный дизайн-проект, просчет сметы и доставку в подарок.

Приходите в новую "Формулу М2" на любом этапе вашего ремонта, и он точно будет в радость.

ТВК "Гранд Арена"

Барнаул, Павловский тракт, 180, 1 этаж

ООО "Иктоникс Трейд"

Реклама