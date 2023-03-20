Формула счастливого сна. Где в Барнауле купить стильную и удобную кровать

С ТВК "Республика" вы найдёте множество вариантов обустройства спальни и гостиной от классики до модерна

20 марта 2023, 13:16, ИА Амител

Вариант мебели от "Слип Хаус" / Фото: vk.com/sleep_house22

Около трети своей жизни человек проводит во сне, поэтому для каждого из нас важно иметь удобную кровать. И при этом хочется, чтобы мебель была не только удобной и надёжной, но и красивой, со стильным дизайном. Большое изобилие кроватей и мягкой мебели есть в ТВК "Республика". Красивые, уютные диваны и качественные кровати, которые позволяют полноценно отдохнуть и хорошо себя чувствовать. Лично убедиться в этом пришла ведущая программ "Удачный час" и "Любимый дом" на Радио Дача Дарья Некрасова.

Так, в салоне "СлипХаус" вы найдёте более 1000 вариантов обустройства спальни в популярных стилях, от классики до модерна. Вся мебель изготовлена из экокомплектующих, трендовых обивочных тканей европейского качества (от вариантов цвета и фактуры буквально разбегаются глаза) и премиальных наполнителей. Здесь есть все атрибуты счастливого сна: кровати разных размеров, тумбы, покрывала.

Среди множества кроватей вы точно сможете найти свою и каждый день качественно и с удовольствием будете на ней отдыхать. Приходите и сделайте свой индивидуальный выбор кровати в ТВК "Республика". Салон "СлипХаус" находится на этаже мягкой мебели, кроватей и матрасов.

ТВК "Республика" (ООО "Республика Ермак")

Барнаул, проспект Космонавтов, 6г

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