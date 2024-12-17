Форум Центра "Мой бизнес" собрал более 400 предпринимателей Алтайского края

На масштабном мероприятии подвели итоги года

17 декабря 2024, 09:15, ИА Амител

Форум "Мой бизнес. Мои достижения"/ Фото: Николай Бойко

Центр "Мой бизнес" завершил насыщенный предпринимательский год в Алтайском крае одним из крупнейших форумов – "Мой бизнес. Мои достижения". Участие в нем приняли более 400 руководителей, владельцев бизнеса, а также специалистов из самых разных сфер: от моды, дизайна и ремесел до строительства, пищевой промышленности и сельского хозяйства.

Деловая программа началась с нового формата: "бизнес-спринта" – нескольких коротких выступлений от известных региональных предпринимателей. Председатель Сибирской Ивент Ассоциации (СИА ), сооснователь агентства OMG Event* Павел Локтионов рассказал о том, как важна командная работа. Известный кондитер Алла Гефке – о внутреннем ресурсе бизнесмена, мотивации и энергии. Основатель и руководитель машиностроительного завода "АгроУспех" Роман Эбелинг поделился ценными идеями о серийном предпринимательстве.

Одним из самых долгожданных событий стали выступления федеральных экспертов. Например, сооснователь агентства маркетинговых коммуникаций N:OW* Игорь Демидов разобрал с участниками развитие внешних коммуникаций и как с помощью сильного бренда получать больше продаж. Сооснователь Setters Education* Евгений Давыдов объяснил, как видеть главное в бесконечном информационном потоке и пользоваться трендами себе во благо. А коуч руководителей на рекламном рынке Михаил Осипов – как победить предпринимательский СДВГ и придерживаться баланса между работой и личной жизнью.

Форум "Мой бизнес. Мои достижения"/ Фото: Николай Бойко

А еще в этот день благодарностями премии "Достижение" наградили предпринимателей региона, которые активно пользовались мерами господдержки и партнеров центра "Мой бизнес".

"Прошедший год был непростым. Но в этом как раз и кроется путь к развитию и поиску новых подходов к решению самых сложных задач. Наш центр реализует нацпроект ("Малое и среднее предпринимательство". – Прим. ред.) почти шесть лет. За эти годы мы провели более 1,5 тыс. обучающих мероприятий для бизнесменов Алтайского края. А это значит, что практически каждый рабочий день у нас в Центре предприниматели посещали тренинги, семинары и другие образовательные программы", – отметил руководитель центра "Мой бизнес" Станислав Татаринцев.

И добавил, что на достигнутом в центре останавливаться не собираются. А двигаются в новый год с четкой целью – помогать еще больше.

*OMG Event ("ОМГ Ивент"); CEO агентство N:OW ("СЕО агентство "Нау"); Setters Education ("Сетерс Эдьюкешн")

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