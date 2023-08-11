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Фото самой далекой звезды сделали при помощи телескопа "Джеймс Уэбб"

Она расположена на расстоянии 12,9 миллиарда световых лет от Земли

11 августа 2023, 14:26, ИА Амител

Фото: NASA
Фото: NASA

Астрофизики при помощи телескопа "Джеймс Уэбб" смогли сделать снимок звезды Эарендель – самой далекой от земли из известных. Снимок опубликовало NASA.

Эарендель открыли в 2022 году при помощи другого известного телескопа – "Хаббл". 

Сотрудники обсерватории "Джеймс Уэбб" установили, что звезда расположена на расстоянии 12,9 миллиарда световых лет от Земли. Она была ярче Солнца примерно в миллион раз, а ее поверхность – в два раза горячее солнечной.

Наука

Комментарии 1

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Гость

15:03:41 11-08-2023

мы в это поверить должы? а что нам будет за это?

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