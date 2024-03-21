Фоторепортаж из "ВТБ Арены" перед игрой между сборными России и Сербии

Корреспондент amic.ru посетил игру и показал обстановку на стадионе и возле него перед игрой

21 марта 2024, 23:31, ИА Амител

"ВТБ-Арена" перед игрой Россия – Сербия / Фото: amic.ru

21 марта в московской "ВТБ Арене" состоится матч между сборными России и Сербии. Товарищеская игра станет первой для нашей национальной команды с осени 2023 года, когда футболисты обыграли сборную Кубы с разгромным счетом 8:0.

Радуются празднику спорта не только российские, но и сербские болельщики, которые не забыли прихватить на игру свой флаг. Корреспондент amic.ru тоже пришел матч и показал обстановку на стадионе и возле него перед игрой.