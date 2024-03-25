Мы вместе. Фоторепортаж с акции памяти жертв теракта в "Крокусе" в Барнауле

Мероприятие посетил губернатор Алтайского края Виктор Томенко

25 марта 2024, 21:25, ИА Амител

Екатерина Смолихина / Фото: amic.ru

Алтайский край присоединился к всероссийской акции "Журавли". Мероприятие, посвященное памяти жертв теракта в концертном центре "Крокус сити холл", прошло в Барнауле на площади Победы.

Возле Мемориала Славы участники возложили цветы и зажгли свечи в знак поддержки семей погибших и пострадавших во время теракта. Они изобразили огнями журавля, который стал символом акции памяти. Губернатор Алтайского края также посетил мероприятие. В своем Telegram-канале он напомнил россиянам, что "мы вместе".

Как прошла акция — смотрите в фоторепортаже amic.ru