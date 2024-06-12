Праздник под триколором. Фоторепортаж с Дня России в Барнауле

В краевой столице основные празднования развернулись в центре города, в том числе и на площади Сахарова

12 июня 2024, 18:19, ИА Амител

День России в Барнауле на площади Сахарова / Фото: amic.ru

В Барнауле, как и в остальной стране, 12 июня отмечают День России. В краевой столице основные празднования прошли в центре, в том числе и на площади Сахарова. Там развернули площадки от студентов, проводили спортивные состязания и мастер-классы, сдавали нормы ГТО. Желающие могли также посетить выставку оружия и раллийных машин. Позднее в центре Барнаула стартовал праздничный концерт.

Как проходит День России в краевой столице – смотрите в фоторепортаже amic.ru.