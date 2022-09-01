Банты, фартуки и цветы в горшочках. Как в Барнауле отметили 1 сентября

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пришёл сентябрь, а вместе с ним и первый осенний праздник — День знаний. Во всех школах в сегодня проходят торжественные линейки: огромные банты, трогательные фартуки, море цветов и телефонов, на которые родители фотографируют своих чад. Особенно волнителен этот день, конечно, для первоклашек, распахивающий свои двери в мир знаний.

Корреспонденты amic.ru 1 сентября побывали в 114-й школе, где самое большое количество первоклашек в городе: девять классов. А всего в заведении учится более 1500 человек. Из-за чего торжественных линеек в школе было целых шесть. Подробнее как это проходило, читайте завтра. А пока посмотрите наш фоторепортаж.

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