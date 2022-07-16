Барабаны, фейерверки и песни. Как прошло открытие десятой летней олимпиады малых городов Алтайского края в Заринске

В олимпиаде участвуют команды 10 городов Алтайского края

16 июля 2022, 17:10, Антон Дегтярев

Торжественное открытие десятой летней олимпиады городов Алтайского края прошло 15 июля 2022 года в Заринске. На него приехали губернатор Алтайского края Виктор Томенко, зампредседателя Алтайского Заксобрания Денис Голобородько, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий и другие именитые гости.

На открытии команды малых городов Алтайского края прошли по кругу, помахав зрителям. В соревнованиях участвуют коллективы из 10 городов региона: Алейска, Белокурихи, Бийска, Камня-на-Оби, Новоалтайска, Рубцовска, ЗАТО Сибирский, Славгорода, Ярового и Заринска.

Частью программы были выступления гитариста, певцов и барабанщиц вместе со студентами Барнаульского юридического института. Творческие номера были украшены пиротехникой и флагами.

В конце праздника тренер по самбо и ветеран спорта РСФСР Валерий Зайцев зажег олимпийский огонь, и Виктор Томенко объявил олимпиаду малых городов Алтайского края открытой.

Отметим, что олимпиада малых городов Алтайского края идет три дня — с 14 по 17 июля. Участники борются за медали в 13 видах спорта, среди которых волейбол, баскетбол, футбол, самбо, гиревой спорт и другие.

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