Инопланетные пейзажи. Что происходит на обмелевшем барнаульском пляже

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Кажется, на городской пляж на о. Помазкин в Барнауле уже пришла осень. Здесь так сильно ушла вода, что местные пейзажи стали похожи на инопланетные. Барнаульцы пишут в соцсетях, что купаться стало опасно: рядом с берегом слишком мелко, а если отойти чуть подальше, то уносит течением. Правда, другие «знатоки» рекомендуют плавать чуть ближе к комплексу «Заречье».

Ранее amic.ru писал, что ещё в июле вода в Оби в Новосибирской области и Алтайском крае спала ниже отметки навигационного уровня. Эксперты говорят, что такое происходит впервые за 30 лет. Виной всему — засуха в Сибири и недостаточное количество снега в горах Алтая.

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На другом городском пляже — «Водный мир» — проблем не наблюдается. Вода здесь немного ушла, но средняя глубина водоёма — 10-15 метров, что позволяет ему «держаться на плаву».

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

А вот так выглядит Обь в районе Старого моста и Ковша.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru