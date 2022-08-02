Без парашютистов, но с праздничным шествием. Как в Барнауле отмечают День ВДВ

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

День воздушно-десантных войск отмечают 2 августа. В Барнауле сегодня традиционно прошли мероприятия на площади Ветеранов у мемориала «В честь воинов-интернационалистов».

Здесь были показательные выступления спецназа, вручения боевых наград и церемония возложения цветов. После вэдэвэшники торжественным шествием с БТР и оркестром двинулись к площади Победы, чтобы почтить память погибших во время Великой Отечественной войны. Также сегодня запланировано возложение цветов на аллее погибших военнослужащих 6-й роты ВДВ (пересечение улиц Малахова и Георгия Исакова, — прим. ред.) и на Власихинском кладбище, где состоится поминальная панихида. К сожалению, запланированное выступление группы парашютистов барнаульского авиаклуба ДОСААФ было отменено из-за погодных условий. Но отметим, что это первое с 2019 года массовое празднование Дня ВДВ.

Как это было — в нашем большом фоторепортаже.