Закованы в броню до самых пят. Рыцарский турнир провели в Белоярской крепости под Новоалтайском

Фото: Софья Стародубова

Рыцари в латах, средневековая музыка, сражения на мечах и копьях — все это происходило совсем рядом, в субботу 9 июля на втором фестивале «Белоярская крепость». И первом фестивале, на который допустили зрителей. Напомним, первый военно-исторический фестиваль «Белоярская крепость» провели под Новоалтайском в сентябре 2020 года. Но тогда из-за ковидных ограничений для зрителей были организованы лишь онлайн-трансляции.

Вживую поклонники рыцарской эпохи смогли увидеть реконструкцию только в этом году. И, как говорят, не остались разочарованы: рыцарский турнир по европейским канонам, фехтование, старинные костюмы и настоящие лучники и даже. Атмосферу средневековья помогали воссоздать старинная музыка, костюмы и угощения — каждый желающий мог отведать похлебку, приготовленную на костре.

Участие в фестивале принимали клубы средневековой реконструкции из Алтайского края и Новосибирской области. Фестиваль организует Общество исторических реконструкторов при поддержке администрации Новоалтайска.

Добавим, фестиваль был приурочен к 305-летию основания Белоярской крепости и носил благотворительный характер: организаторы ведут сбор пожертвований на восстановление крепости после пожара и продолжение реконструкции.

Что известно про крепость:

Белоярская крепость была основана в 1717 году. И это был первый укрепленный форпост на территории современного Алтайского края. Он положил начало присоединения этих земель к Российскому государству.



С 2019 года восстановлением этого уникального историко-культурного объекта на территории Новоалтайска занимается краевой благотворительный фонд «Сердолик». организаторы намерены реконструировать крепость и создать музей под открытым небом «Белоярская крепость». Строительство ведется силами добровольцев на средства Президентского гранта при поддержке спонсоров и администрации города.