Гарри Поттер и Надежда Крупская. Как выглядит после ремонта старейшая детская библиотека Барнаула

Фото: Алина Богомолова

3 февраля после грандиозной реконструкции в Барнауле открыли одну из старейших библиотек города — Алтайскую краевую детскую библиотеку имени Н.К. Крупской. В этом году ей исполняется 102 года. На открытии гостей было немного — эпидемиологическая обстановка не позволила пригласить всех желающих.

Реконструкция заняла около четырёх месяцев, а на все работы потратили 10 млн рублей. Ещё 1 миллион рублей из федерального бюджета направили на приобретение новой литературы. Теперь юные посетители могут читать не только обычные книги, но и интерактивные — 3D, которые можно просматривать через приложение на телефоне.

Изменения начинаются уже практически с порога. В фойе разместили музей известных современных алтайских писателей. Сейчас там представлены четыре автора — Валентина Новичихина, Анна Никольская, Василий Нечунаев и Геннадий Целищев. Их фотографии, игрушки, книги, пишущие машинки с интересом рассматривают посетители библиотеки.



Зал для самых маленьких читателей оборудовали детским манежем с игрушками. В нём малышу будет не скучно, пока мама выбирает подходящие книжки для него или для себя.





Для подростков создана волшебная комната, на стене которой нарисован самый знаменитый маг — Гарри Поттер. Аэрографию создал барнаулец Николай Замятин. Именно с этой серии романов многие дети начинают знакомство с книгами, отмечают сотрудники учреждения.

“Это произведение стало самым популярным среди детей в нашей библиотеке”, — рассказала директор краевой библиотеки Санкина Людмила.

В этом зале можно поиграть в настольные игры, сделать домашнее задание или просто почитать.

Для школьников оборудовали медиазал для индивидуальных и групповых занятий на компьютерах. Людмила Санкина пояснила, что дети будут здесь играть в интерактивные игры на различную тематику, смогут проверить свои знания и научиться новому. Из новинок — большой светодиодный экран. Он будет активно использоваться в проведении мероприятий для читателей.