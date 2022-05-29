И хочется, и колется. Как барнаульцы отдыхают на еще закрытом городском пляже
Из-за аномальной жары пляжный сезон начался в столице края раньше времени
Фото: Алина Богомолова
Официальное открытие городского пляжа в этом году запланировано на 10 июня, однако горожане открыли купальный сезон чуть ли не на месяц раньше: май в этом году выдался не на шутку жарким. Как ранее писал amic.ru, средняя температура в последний месяц весны аномально превысила норму.
Сегодня на городском пляже на острове Помазкин активно идёт подготовка к открытию: проводится очистка и обработка территории. В скором времени планируют приступить к очистке дна реки, чтобы обезопасить посетителей. Которые, в свою очередь, несмотря на то, что пляж официально ещё не работает, всё равно едут туда позагорать или порыбачить.
Как выглядит единственный бесплатный пляж в Барнауле перед открытием, смотрите в нашем фоторепортаже.