«Имеем право на свою трактовку». Как в МТА прошла премьера мюзикла «Фауст»

Молодёжный театр Алтая представил зрителю премьеру первого мюзикла в истории театра. Либретто, музыку и стихи к «Фаусту» написал московский композитор Александр Шевцов в 2016 году.

В театре отмечают, что впервые над спектаклем в МТА работала такая многочисленная команда. Помимо автора, в неё вошли именитые номинанты и обладатели «Золотой маски»: хореограф Николай Андросов, сценограф Илья Кутянский, художник по костюмам Наталья Сыздыкова, художник по свету Дмитрий Зименко и консультант по вокалу Александра Чопик. Режиссёр «Фауста» — Алексей Серов.

Этот спектакль в театре уже назвали самым масштабным проектом 2022 года. Только костюмов для постановки потребовалось 83 комплекта. Работа над вокалом и хореографией артистов началась ещё весной прошлого года.

В театре внесли коррективы в сюжет знаменитого произведения Гёте. По крайней мере, финал точно для зрителя станет неожиданностью.

«Фауст — реальный человек, живший в XVI веке и ставший легендой — рассказал режиссёр. — О нём написано более 30 литературных произведений. Самым великим считается роман Гёте. Именно он ввёл в сюжет Маргариту, в которую влюбляется главный герой. Театр имеет право на свою трактовку. Наш финал отличается от того, что написано в произведении немецкого писателя».

Следующий показ мюзикла состоится 15 апреля.