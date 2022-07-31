Как в Барнауле отпраздновали День Военно-Морского Флота. Фоторепортаж

Фото: Софья Стародубова

31 июля в Барнауле отметили День Военно-Морского Флота. Сбор военных моряков и морских пехотинцев состоялся утром у памятного знака, посвящённого Алексею Скурлатову. Моряки в парадной форме построились в колонны по флотам — Тихоокеанский, Черноморский, Северный, Балтийский, также был один человек из Каспийской флотилии. Потом они несли венок от проспекта Калинина по улице Профинтерна до памятника погибшим морякам в парке «Изумрудный», где также подняли флаг ВМФ. Там же моряков и морпехов наградили за военно-патриотическое воспитание молодёжи и активную жизненную позицию, а членам ветеранских организаций вручили памятные часы. Помимо этого, в парке прошёл концерт, состоялась тематическая выставка и спортивные состязания.