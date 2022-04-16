Как в Барнауле прошел патриотический концерт «Zа Россию»

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Этап масштабного музыкального марафона в поддержку российской армии прошёл 16 апреля в Барнауле. На площади Сахарова выступили Uma2rman и лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец, также в концерте приняли участие коллектив «Фогель и Ко». С погодой в этот день барнаульцам повезло: на улице было больше 20 градусов тепла. Посмотреть выступление пришли сотни жителей города разных возрастов.

21 апреля в Алтайском крае состоится ещё один митинг-концерт. В Бийске на площади перед ТРЦ «Ривьера» выступят коллективы «7Б», «Nоль Три» и Сергей Бобунец. До начала мая музыкальный марафон пройдёт в 30 крупных российских городах.