Как выглядит новый барнаульский планетарий

Фото: Алина Богомолова

12 февраля барнаульский планетарий открылся в здании бывшего кинотеатра «Родина» по адресу проспект Ленина, 19. Теперь в нём новое оборудование — восьмипроектовая цифровая система с разрешением 4К и новый купол. Этот купол идеально ровный, потому что он вакуумный, отметил Павел Ягодин, директор планетария.

Дополнительно улучшили звуковую систему основного зала — теперь здесь современное объёмное звучание 5.1. Рассчитано всё было так, чтобы система поддерживала и цифровые программы, и проекцию звёздного неба.

А ещё для наблюдения Солнца в дневное и утреннее время (когда его лучше всего видно) в Новосибирске закупили новый телескоп. Обошёлся он в полтора миллиона рублей. На полное обновление планетария потратили порядка 9 миллионов, ещё 4 миллиона ушло на дооснащение купольного зала.

Кстати, арсенал планетария тоже пополнился. Закупили несколько полнокупольных мультимедийных программ для детей и взрослых. Среди них «Воздушные замки» — об оптических явлениях, «Дракоша и пропавшая звезда» — малышей познакомят с созвездиями Северного полушария неба.