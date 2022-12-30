Посылка к новому году. Как в Новосибирске работает крупнейший логистический центр почты в Сибири

За 2022 год в Новосибирском ЛПЦ обработали 80 миллионов посылок и писем

30 декабря 2022, 06:31, ИА Амител

Фото: Алина Богомолова

В Новосибирске работает один из двух крупнейших логистических центров почты в России. Второй подобный действует в Домодедово.

Новосибирский был открыт в прошлом году и он обрабатывает почту практически по всей Сибири: для Томской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Алтай.

Фотокорреспондент amic.ru побывал на этом центре в преддверии Нового года и узнал, как он работает и много ли посылок и почтовых отправлений здесь обрабатывают перед праздниками.

Много ли посылок и писем отправляют россияне?

Много, говорят в центре. К новогоднему сезону традиционно фиксируется увеличение объемов почты. А вообще за 11 месяцев 2022 года в Новосибирском ЛПЦ обработали 80 миллионов единиц почтовых отправлений — это и письма, и посылки, и мелкие пакеты, и документы. Причем с каждым месяцем их число растет. Так, например, в июне 2022 года центр рассортировал 5,1 миллиона единиц почтовых отправлений, а в ноябре в логистический центр пришло уже около семи миллионов писем, посылок и мелких пакетов. Это на 30% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Фото: Алина Богомолова

Как доставляют посылки и письма до Новосибирска?

В Сибирь почта поступает тремя способами: авиатранспортом через аэропорт Толмачево (как внутрироссийская, так и международная), вагонами по железной дороге и на автомобилях. И точно так же отправляются посылки и письма из ЛПЦ.

«Собственные самолеты Почты России за 2022 год приземлялись в аэропорту 233 раза (4-5 бортов в неделю), доставив более 4,2 тысяч тонн почтовых отправлений. В „высокий“ сезон мы принимаем ежедневно до двух рейсов», — рассказал корреспонденту amic.ru Денис Казаков, заместитель начальника центра по производству и обработке почтовых отправлений.

Фото: Алина Богомолова

Как работает логистический центр в Новосибирске?

Всё начинается с участка разгрузки и приема почты. Автомобиль встает к доку, письма и посылки перегружают на телескопический конвейер. Здесь почту сканируют и взвешивают. А затем, в зависимости от типа, отправляют на сортировщик крупных посылок или мелких, или участок обработки писем.

Программы конвейера распределяют почту по направлениям — в какой населенный пункт или область нужно ее доставить. После распределения мешки, ящики и контейнеры опечатывают и передают в зону загрузки. Оттуда автомобили транспортируют их по маршрутам.

Интересное про письма:

Письма в логистическом центре сортирует специальная машина. Она «засасывает» письма внутрь, моментально считывает адрес и почтовый индекс, а потом распределяет по регионам.

Интересно и то, что письма в эту машину вставляются определенным образом: если, например, оно лежит перевернутым, то это письмо едет по обратному адресу, а если нет, то по тому, что указано на конверте.

Цифра: общая площадь Новосибирского логистического центра — 46 000 м².