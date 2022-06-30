Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

29 и 30 июня в Павловском районе Алтайского края проходит традиционный агрофорум «День сибирского поля». В этом году в нём принимают участие около трёхсот российских и зарубежных компаний, что стало рекордом для форума. Количество представляемой техники и оборудования приблизилось к 600 единицам, из которых 120 — алтайского производства (что тоже рекорд), — сообщает пресс-центр администрации края.

Помимо грозных машин, на мероприятии впервые была организована выставка-ярмарка алтайских продуктов. Под девизом «ВкусноЕстьПолезно» здесь были представлены сыры, мясные деликатесы, выпечка, масла, напитки, бальзамы, мёд, пантовая и фитопродукция, продукция предприятий Алтайского биофармацевтического кластера и многое другое. Также на агропромышленном форуме работает экспозиция племенных сельскохозяйственных животных. Лучших представителей пород на форум привезли 22 предприятия края.

Подробнее о том, как прошёл первый день поля и чем Алтайский край может гордиться, читайте в ближайшее время на amic.ru. А пока предлагаем посмотреть наш фоторепортаж.