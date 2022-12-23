Небо в миллионах звёзд. Фоторепортаж о самой долгой ночи в году в горах Алтая

Снимки с Телецкого озера, без преувеличения, получились завораживающими

23 декабря 2022, 06:45, ИА Амител

Ночь с 21 на 22 декабря была самой длинной в году. Солнце находилось на максимальном угловом расстоянии от Земли, а высота его над горизонтом минимальна в Северном полушарии. Тысячи лет этот день имел огромное значение для народов планеты — во многих культурах большую роль играли праздники, приуроченные к нему. Существовали и приметы: например, если день был солнечный, то весна будет поздней, если на деревьях иней, то урожай будет хороший.

В этом году сотрудники Алтайского биосферного заповедника фотографировали ночное небо возле Телецкого озера, ведь длинная ночь предлагает отличную возможность понаблюдать за звёздами. И снимки, без преувеличения, получились завораживающими.