Никто не забыт, ничто не забыто. Самые трогательные фото с Дня Победы в Барнауле
Почтить память тех, сражался за Родину, вышли десятки тысяч людей
9 мая 2022, 18:24, Екатерина Смолихина
Фото: Екатерина Смолихина, Вячеслав Кондаков / amic.ru
Празднование 77-ой годовщины окончания Великой Отечественной войны продолжается в Барнауле. Почтить память своих родственников и всех, кто защищал нашу Родину, сегодня вышли тысячи барнаульцев. Наши корреспонденты весь день находились в гуще событий, и мы собрали самые трогательные фотографии этого дня.
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