Никто не забыт, ничто не забыто. Самые трогательные фото с Дня Победы в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина, Вячеслав Кондаков / amic.ru

Празднование 77-ой годовщины окончания Великой Отечественной войны продолжается в Барнауле. Почтить память своих родственников и всех, кто защищал нашу Родину, сегодня вышли тысячи барнаульцев. Наши корреспонденты весь день находились в гуще событий, и мы собрали самые трогательные фотографии этого дня.