От мала до велика: кроличий рай в Барнаульском зоопарке

Фото: amic.ru

Сегодня утром посетители барнаульского зоопарка могли сходить на выставку кроликов, на которой было представлено пять видов пушистых зверей. Горожане могли погладить их, сфотографироваться и даже подержать животных на руках.

«Я редко приезжаю в Барнаул и была невероятно рада посетить это мероприятие в первый день 2023 года. Кролики очень милые и такие ручные! Приятно, что зоопарк позаботился о том, чтобы было интересно не только детям, но и взрослым!» — поделилась Елизавета, почитательница выставки.

Сергей Писарев подробно рассказал о каждом виде кролика, представленном на выставке. Один из видов, например, широко распространен в Австралии, где их заведомо около двух миллионов и страна даже объявила им войну из-за того, что они портили природные достояния Австралии. А самый крупный кролик, вид которого называется Ризен, весит целых 13 килограммов.

Рассмотреть кроликов поближе вы можете в нашем новогоднем фоторепортаже.