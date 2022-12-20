Ревущий ветер и грохот волн. На Алтае сняли на видео сильнейшую снежную бурю
20 декабря на всю территорию Республики Алтай обрушился мощный снегопад
20 декабря 2022, 23:27, ИА Амител
В понедельник, 20 декабря, на всю территорию Республики Алтай обрушился мощный снегопад, который сняли на камеры сотрудники Алтайского биосферного заповедника. Завеса облаков была настолько плотной, что даже в полдень создавалось ощущение сумрака.
Тем временем на Телецком озере бушевал настоящий шторм. Его воды продолжали шуметь, а волны били о берег.
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