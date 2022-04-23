22 апреля в Барнауле прошла ежегодная всероссийская акция «Библионочь — 2022». В каждой библиотеке в этот день была своя развлекательная программа, которую могли посетить все желающие от мало до велика.

Например, в библиотеке им. Крупской организовали сказочный квест для детей, в которой им предстояло выполнять задания от сказочных героев на разных станциях, за которые они могли получить призы. Еще здесь можно было посмотреть на разных домашних животных: кроликов, мышек и хомяков. В библиотеке также установили бассейн, в котором можно «половить» рыбу.

Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Научная библиотека им. Шишкова продолжает оставаться главной площадкой акции в столице края. На каждом её этаже (а их четыре напомним) можно было и послушать инструментальную народную музыку, и насладиться народными танцами, ещё можно было посетить закрытое в обычные дни книгохранилище и пройти там экскурсию с загадками. Интересный факт: в библиотеке имени Шишкова находится старинная книга, вес которой целых 12 килограмм! Об этом рассказали экскурсоводы библиотеки.

Также на этажах были расположены секции с мастер-классами: раскрашивание матрёшек, создание открыток, кукол, поделок из глины и многое другое. Помимо мастер-классов посетители могли поиграть в настольные игры. Для любителей оставить себе приятное воспоминание о таком событии можно было приобрести значки, открытки, фигурки и многие другие изделия ручной работы. В библиотеке проводили лекции на темы фольклора и творчества разных народностей. И это неспроста, ведь в 2022 году «Библионочь» посвящена Году культурного наследия народов России.

Всего в акции приняли участие 13 библиотек из Барнаула и 600 со всего Алтайского края.

Фото: Алина Богомолова / amic.ru