Забыть как страшный сон. В пик заболеваемости ковидом барнаульцы не спешат возвращаться к маскам

Фото: amic.ru

Алтайский край вышел на пик шестой волны заболеваемости коронавирусом. Сейчас в регионе выявляют в день по 700 и более заболевших. Для сравнения: в последнюю неделю августа в день фиксировали около 360 случаев. Тем не менее использовать средства защиты барнаульцы не хотят. И медицинские маски практически не носят. Даже там, где опасность заражения очень высока. Например, в переполненных автобусах людей в масках можно пересчитать по пальцам. Чаще всего это пассажиры пожилого возраста — именно они оказались самыми сознательными. Некоторые признаются, что и не переставали носить маски.

Напомним, что 21 августа Роспотребнадзор рекомендовал жителям края вернуться к ношению масок. Однако возобновлять обязательный масочный режим, действие которого приостановили в начале июня 2022-го, пока никто не собирается. Корреспондент amic.ru проехалась в час пик по нескольким городским маршрутам и посмотрела, как горожане соблюдают рекомендации.