Фойе театра кукол "Сказка" украсили каменным панно и вазой из яшмы

Они установлены на втором этаже

02 сентября 2023, 09:00, ИА Амител





vk.com/skazkabarnaul

В Алтайском театре кукол "Сказка" 1 сентября появились каменное панно и колыванская ваза из яшмы в честь открытия 60-го сезона.

Панно изображает картину "Дамские штучки" Анжелы Моисеенко. Оно выполнено пятью мастерами в технике флорентийской мозаики из алтайских камней и весит около 500 кг.

Как сообщили на странице театра во "ВКонтакте", установлены данные экспонаты в фойе второго этажа.

Ранее в Алтайском музыкальном театре назначили нового директора. Им стал Андрей Малышев, который два года занимал эту должность с приставкой врио.