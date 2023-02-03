Фрагменты скелета мамонта и зубра нашли при работах на Степном руднике

Палеонтологическую находку обнаружили сотрудники АО "Сибирь-Полиметаллы"

03 февраля 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: АО "Сибирь-Полиметаллы"

Алтайское предприятие "Сибирь-Полиметаллы" передало в Краеведческий музей города Рубцовска фрагменты скелета мамонта и степного зубра, обнаруженные при работах на Степном руднике. Палеонтологические находки стали отличным дополнением к экспозиции зала "Возникновение жизни на Земле".

Левую бедренную кость, фрагмент тазовой кости и другие останки молодого мамонта (Mammuthus), а также лобный фрагмент черепа с огромными рогами степного зубра (Bison priscus) – вымершего вида из рода бизонов ледниковой эпохи, горняки нашли в отложении серых глин на горизонте +280 м. Предположительный возраст останков составляет 12-15 тысяч лет.

"Я уверена, что новые экспонаты зала вызовут большой интерес у посетителей музея. В палеонтологической экспозиции уже присутствуют останки древних животных: бивни и зубы, тазовая и берцовая кости мамонта. Череп зубра с рогами станет одним самых интересных и впечатляющих экспонатов. Переданные в дар предметы будут включены в музейную экспозицию после реставрации", – говорит директор краеведческого музея Марина Селиванова.

В ближайшее время фотографии костей древних животных работники музея направят на кафедру археологии, этнографии и музеологии АлтГУ для описания и дальнейшего научного исследования.

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