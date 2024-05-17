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Французский фигурист заявил, что без россиян уровень катания снизился

По его словам, с российскими фигуристами любой турнир выглядит лучше

17 мая 2024, 16:23, ИА Амител

Фигуристка на льду / Фото: pxhere.com/ru/photo/1201900
Фигуристка на льду / Фото: pxhere.com/ru/photo/1201900

Французский фигурист, чемпион мира Брайан Жубер высказался против отстранения россиян от участия в международных соревнованиях. Его слова передает "Матч ТВ".

"С русскими любой турнир выглядит конкурентоспособнее. Уровень упал, это касается женского одиночного и парного катания", – сказал Жубер.

Он добавил, что не понимает отстранения российских спортсменов. 

Напомним, что Международный союз конькобежцев отстранил россиян от участия в турнире в 2022 году. Последними крупными международными соревнованиями для фигуристов из России стали Олимпийские игры в Пекине.

фигурное катание

Комментарии 1

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Лея

17:59:07 17-05-2024

так это очевидно, тоже мне, заявление. Российские спортсмены - лучшие.

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