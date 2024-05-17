Французский фигурист заявил, что без россиян уровень катания снизился
По его словам, с российскими фигуристами любой турнир выглядит лучше
17 мая 2024, 16:23, ИА Амител
Фигуристка на льду / Фото: pxhere.com/ru/photo/1201900
Французский фигурист, чемпион мира Брайан Жубер высказался против отстранения россиян от участия в международных соревнованиях. Его слова передает "Матч ТВ".
"С русскими любой турнир выглядит конкурентоспособнее. Уровень упал, это касается женского одиночного и парного катания", – сказал Жубер.
Он добавил, что не понимает отстранения российских спортсменов.
Напомним, что Международный союз конькобежцев отстранил россиян от участия в турнире в 2022 году. Последними крупными международными соревнованиями для фигуристов из России стали Олимпийские игры в Пекине.
17:59:07 17-05-2024
так это очевидно, тоже мне, заявление. Российские спортсмены - лучшие.