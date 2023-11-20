Франк объехал ряд муниципальных объектов в Барнауле, пострадавших от урагана
Глава города дал поручения заняться восстановительными работами
20 ноября 2023, 19:59, ИА Амител
Глава города Вячеслав Франк объехал ряд муниципальных объектов, пострадавших во время штормового ветра в Барнауле. Как сообщает пресс-центр мэрии, в аварийно-восстановительных работах задействованы все коммунальные и авариные службы.
В частности, в Центре культуры и досуга "Индустриальный" поселка Лесного ветром повредило крышу здания. По словам председателя комитета по культуре Валерия Паршкова, клуб востребован жителями поселка – занятия в нем посещают более 130 человек. Мэр поручил оценить ущерб, подготовить смету на восстановление и проработать вопрос финансирования работ.
Также Франк побывал в лагере отдыха "Дружных". По словам директора МАО "ЦОО "Каникулы" Дениса Краснова, повреждения есть на территории всех лагерей, относящихся к центру, однако "Дружных" пострадал больше всех. Здесь во время урагана повалено порядка 40 сосен, повреждено шесть опор электропередачи, пострадали несколько корпусов, веранды и ограждение.
Франк поручил обследовать все муниципальные оздоровительные лагеря, подготовить документы для проработки вопросов финансирования восстановительных работ. Завершить восстановление инфраструктуры лагерей планируется к предстоящему летнему оздоровительному сезону.
21:26:38 20-11-2023
На кладбище плиты ветром повалило, а крупные дорогие поразбивало.
07:52:01 21-11-2023
На разрушения посмотреть это всей группой, а для предотвращения нет одного .
11:26:32 21-11-2023
Объехал с иконой или без?