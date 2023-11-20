Франк объехал ряд муниципальных объектов в Барнауле, пострадавших от урагана

Глава города дал поручения заняться восстановительными работами

20 ноября 2023, 19:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава города Вячеслав Франк объехал ряд муниципальных объектов, пострадавших во время штормового ветра в Барнауле. Как сообщает пресс-центр мэрии, в аварийно-восстановительных работах задействованы все коммунальные и авариные службы.

В частности, в Центре культуры и досуга "Индустриальный" поселка Лесного ветром повредило крышу здания. По словам председателя комитета по культуре Валерия Паршкова, клуб востребован жителями поселка – занятия в нем посещают более 130 человек. Мэр поручил оценить ущерб, подготовить смету на восстановление и проработать вопрос финансирования работ.

Также Франк побывал в лагере отдыха "Дружных". По словам директора МАО "ЦОО "Каникулы" Дениса Краснова, повреждения есть на территории всех лагерей, относящихся к центру, однако "Дружных" пострадал больше всех. Здесь во время урагана повалено порядка 40 сосен, повреждено шесть опор электропередачи, пострадали несколько корпусов, веранды и ограждение.

Франк поручил обследовать все муниципальные оздоровительные лагеря, подготовить документы для проработки вопросов финансирования восстановительных работ. Завершить восстановление инфраструктуры лагерей планируется к предстоящему летнему оздоровительному сезону.