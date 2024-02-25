Франк посетил пункт временного размещения жильцов дома, в котором произошел пожар
Возгорание случилось минувшей ночью. Из здания эвакуировали 17 человек, в том числе троих детей
25 февраля 2024, 08:45, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк посетил пункт временного размещения для жителей дома на улице 2-й Строительной, открытый после пожара в здании. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.
Возгорание произошло минувшей ночью. Из дома эвакуировали 17 человек, в том числе троих детей.
Администрация Железнодорожного района и управление по делам ГО ЧС Барнаула оперативно развернули пункт временно размещения в здании на улице Советской Армии, 73. Всего в нем десять мест, а сейчас там находятся восемь человек.
Франк осмотрел пункт и дал поручение обеспечить людей всем необходимым. Кроме того, он посетил место пожара – в ближайшее время власти обследуют здание и примут решение о возможности его дальнейшей эксплуатации. Охрану дома и общественного порядка обеспечивают сотрудники полиции.
10:07:00 25-02-2024
Дальнейшая эксплуатация дома. Какое может быть проживание людей в этом "убитом" доме - ну "дурдом на экскурсии" больше слов нет.Интересно а сами бы жили в таком обгоревшем доме?
10:26:39 25-02-2024
Уже прямо с жильцами выжигают под стекловатные человейники!
13:13:15 25-02-2024
Отдайте этот дом тому (в одни руки), кто сможет его отремонтировать и содержать. Потом сопли на кулак мотать будете: "Да как отдали такой дворец за дарма?" Нормальный дом с нормальной коробкой на отличном фундаменте. Руки и деньги - и все! А сейчас застройщики мутить с администрацией по участку будут и не станет дома за одну ночь. Ломать у нас умеют.
00:15:26 26-02-2024
Вы хоть знаете,что это за дом? Печное отопление,в 8-ми квартирном доме. Пожар произошёл из-за внутреннего возгорания помещения. Человейник не построить, из-за близости к ЖД и малой прилежащей территории,постоянной тряской, дом уже признавался аварийным, сшитым швеллерами. Но то, что оперативно решили вопрос с размещением, очень хорошо. И да, я имею непосредственное отношение к этому дому, п.э выводы неголословные