Франк посетил пункт временного размещения жильцов дома, в котором произошел пожар

Возгорание случилось минувшей ночью. Из здания эвакуировали 17 человек, в том числе троих детей

25 февраля 2024, 08:45, ИА Амител

Глава Барнаула Вячеслав Франк посетил пункт временного размещения для жителей дома на улице 2-й Строительной, открытый после пожара в здании. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Возгорание произошло минувшей ночью. Из дома эвакуировали 17 человек, в том числе троих детей.

Администрация Железнодорожного района и управление по делам ГО ЧС Барнаула оперативно развернули пункт временно размещения в здании на улице Советской Армии, 73. Всего в нем десять мест, а сейчас там находятся восемь человек.

Франк осмотрел пункт и дал поручение обеспечить людей всем необходимым. Кроме того, он посетил место пожара – в ближайшее время власти обследуют здание и примут решение о возможности его дальнейшей эксплуатации. Охрану дома и общественного порядка обеспечивают сотрудники полиции.