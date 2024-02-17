Франк поздравил барнаульцев с Днем российских студенческих отрядов

Мэр пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых побед

17 февраля 2024, 08:10, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил бойцов и ветеранов с Днем российских студенческих отрядов. В поздравлении, опубликованном на сайте мэрии, говорится:

"Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Днем российских студенческих отрядов!

Это масштабное молодежное движение объединяет целеустремленных и талантливых ребят, готовых сделать много полезных и добрых дел на благо родного города и всей страны.

2024 год – особенный для студотрядовского движения. Состоялась юбилейная, 55-я Всероссийская патриотическая акция "Снежный десант", зародившаяся в Алтайском крае. В этом году исполняется 60 лет краевому студенческому отряду "Алтай". Славная история и традиции, заложенные старшим поколением, вдохновляют молодых бойцов на новые достижения.

В Барнауле действует более 70 студенческих отрядов, в их ряды входит почти три тысячи человек. Наши ребята традиционно становятся лучшими на региональных и всероссийских стройках, вносят значительный вклад в благоустройство городской среды, выступают инициаторами и участниками многих социальных и добровольческих проектов.

Спасибо ветеранам и бойцам движения за активную жизненную позицию, значимый вклад в развитие города, заботу о его жителях. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых побед!"

День российских студенческих отрядов ежегодно отмечается 17 февраля в соответствии с указом Владимира Путина, подписанным в 2015 году. Дата празднования определена на основании того, что 17 февраля 2004 года в Москве на Всероссийском форуме студенческих отрядов учредили молодежное общероссийское общественное движение "Российские студенческие отряды".

При этом студотряды существовали задолго до создания РСО. Официально началом движения считается лето 1959 года, когда около 400 студентов физического факультета МГУ отправились добровольцами в Казахстан для освоения плодородных земель и строительства различных объектов.

Впоследствии движение стало массовым. Уже в 1964 году в стройотряды вступили около 30 тысяч молодых бойцов. По 1991-й студотряды участвовали в строительстве множества объектов по всей стране, проводили концерты и выступали для жителей сел.

На сегодня РСО является самой большой молодежной организацией стране, насчитывающей более 200 тысяч учащихся вузов и колледжей.