Франк поздравил барнаульцев с Днем славянской письменности и культуры
Мэр пожелал здоровья, мира, согласия и благополучия
24 мая 2024, 07:30, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Днем славянской письменности и культуры. Его слова приводит пресс-служба мэрии.
"Этот праздник напоминает нам о необходимости сохранения важнейших ценностей в жизни каждого народа: языка, истории и культуры, которые составляют основу его духовного богатства и национального самосознания. Мы отдаем дань уважения святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, подарившим миру азбуку, которая послужила формированию единого языкового пространства для славянских народов", – сказал Франк.
Он добавил, что русский язык объединяет всех живущих в стране, и напомнил, что важно прививать молодому поколению чувство гордости за малую родину.
Франк пожелал барнаульцам здоровья, мира, согласия и благополучия.
07:59:58 24-05-2024
Смешно, когда чиновники поздравляют русский народ с подобным праздником, ведя антинародную мигрантскую политику при этом
08:10:58 24-05-2024
Правильней сказать не подарившим а изменившим азбуку.
13:39:44 24-05-2024
И не миру, а славянскому миру.
14:27:38 24-05-2024
С ума сойти. Где-то от скуки прочел же.
17:51:19 24-05-2024
Символично, однако.