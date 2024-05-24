Франк поздравил барнаульцев с Днем славянской письменности и культуры

Мэр пожелал здоровья, мира, согласия и благополучия

24 мая 2024, 07:30, ИА Амител

Листок и ручка / Фото: pxhere.com

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Днем славянской письменности и культуры. Его слова приводит пресс-служба мэрии.

"Этот праздник напоминает нам о необходимости сохранения важнейших ценностей в жизни каждого народа: языка, истории и культуры, которые составляют основу его духовного богатства и национального самосознания. Мы отдаем дань уважения святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, подарившим миру азбуку, которая послужила формированию единого языкового пространства для славянских народов", – сказал Франк.

Он добавил, что русский язык объединяет всех живущих в стране, и напомнил, что важно прививать молодому поколению чувство гордости за малую родину.

Франк пожелал барнаульцам здоровья, мира, согласия и благополучия.