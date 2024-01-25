Франк поздравил барнаульцев с Днем студента

Мэр пожелал крепкого здоровья, успехов, прочных знаний и верных друзей

25 января 2024, 07:31, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил учащихся вузов и колледжей с Днем студента. В поздравлении, опубликованном в телеграм-канале мэрии, говорится:

"Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Днем российского студенчества!

Студенческие годы – яркая и незабываемая пора. Это время больших надежд и возможностей, начало пути в профессию и самостоятельную жизнь.

Учащиеся вузов и ссузов являются самой инициативной частью молодого поколения. Вы проявляете себя в научной, спортивной, культурной и общественной деятельности.

Особенно хочу отметить ребят, которые проводят патриотические акции, работают в пунктах сбора гуманитарных грузов, оказывают помощь нуждающимся, заботятся о ветеранах. Спасибо вам за неравнодушие, стремление сделать мир лучше.

Желаю крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, прочных знаний и верных друзей!"

День российского студенчества ежегодно отмечается в России 25 января. Праздник был установлен в соответствии с указом президента РФ от 25 января 2005 года.