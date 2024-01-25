Франк поздравил барнаульцев с Днем студента
Мэр пожелал крепкого здоровья, успехов, прочных знаний и верных друзей
25 января 2024, 07:31, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил учащихся вузов и колледжей с Днем студента. В поздравлении, опубликованном в телеграм-канале мэрии, говорится:
"Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Днем российского студенчества!
Студенческие годы – яркая и незабываемая пора. Это время больших надежд и возможностей, начало пути в профессию и самостоятельную жизнь.
Учащиеся вузов и ссузов являются самой инициативной частью молодого поколения. Вы проявляете себя в научной, спортивной, культурной и общественной деятельности.
Особенно хочу отметить ребят, которые проводят патриотические акции, работают в пунктах сбора гуманитарных грузов, оказывают помощь нуждающимся, заботятся о ветеранах. Спасибо вам за неравнодушие, стремление сделать мир лучше.
Желаю крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, прочных знаний и верных друзей!"
День российского студенчества ежегодно отмечается в России 25 января. Праздник был установлен в соответствии с указом президента РФ от 25 января 2005 года.
12:07:43 25-01-2024
кроме как поздравлений, или открытие чего то , нигде не слышно его. Он чем вообще занят?
13:00:20 25-01-2024
гость (12:07:43 25-01-2024) кроме как поздравлений, или открытие чего то , нигде не слыш... За то, поперёд батьки в пекло влез. Батька, комиссаром на четыре часа позже поздравили.