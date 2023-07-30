Мэр подчеркнул, что более трех веков военный флот надежно защищает морские рубежи России. В его героической истории – яркие страницы боевых побед, значимые географические открытия

30 июля 2023, 14:40, ИА Амител

Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил военнослужащих и ветеранов ВМФ с праздником. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Франк подчеркнул, что более трех веков военный флот надежно защищает морские рубежи России. В его героической истории – яркие страницы боевых побед, значимые географические открытия.

"Мы по праву гордимся теми, кто связал свою жизнь с ВМФ, олицетворяющим мужество, отвагу, самоотверженную верность долгу и Отечеству. Сегодняшнее поколение моряков с честью продолжает славные традиции своих предшественников", – сказал он.

Он пожелал счастья, здоровья и благополучия морякам и их близким.